Приговор по делу российского оппозиционера А.Навального объявят 8 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Ленинский суд Кирова 8 февраля огласит приговор по делу Алексея Навального, обвиняемого в хищении у предприятия "Кировлес", передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Как пишет издание, обвинение попросило для А.Навального 5 лет условно, а также назначить штраф в размере 500 тыс. рублей. Адвокаты, в свою очередь, требуют оправдания.
"Суд удаляется на вынесение приговора. Объявление состоится 8 февраля", - сказал судья Алексей Втюрин.
Прокурор по делу А.Навального заявил, что его вина в растрате, которая нанесла ущерб государству, получила полное подтверждение в ходе судебного процесса. Также он отметил, что А.Навальный играл роль организатора преступления, которое было совершено умышленно.
"Действия Навального не имеют состава преступления и не противоречат его полномочиям. Ни Алексей Навальный, ни Петр Офицеров не получили от операций (с древесиной) никаких доходов", - отметила адвокат Ольга Михайлова, представляющая интересы А.Навального.
Вторым по этому делу фигурирует Петр Офицеров, которого прокурор просит приговорить к условному сроку в 4 года со штрафом в 500 тыс. рублей.
Напомним, суд в российском Кирове удовлетворил ходатайство стороны обвинения о принудительном приводе оппозиционера Алексея Навального и Петра Офицерова по делу "Кировлес".