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Вирок Стокгольму щодо транзиту: сьогодні очікується перше рішення по апеляції Газпрому

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Сьогодні апеляційний суд винесе рішення щодо оскарження з боку російського Газпрому першого рішення Стокгольмського арбітражу. Про це раніше УНН повідомив виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко.

“27-го (листопада — ред.) очікується рішення апеляційного суду щодо оскарження з боку Газпрому першого рішення Стокгольмського арбітражу”, — повідомив Вітренко.

За його словами, всього таких рішень арбітражу було три, і всі вони оскаржуються російським Газпромом.

Рішення апеляційного суду щодо двох інших рішень Стокгольмського арбітражу очікується пізніше.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Оржель пояснив, чому Україна не погоджується на короткостроковий контракт на транзит газу з РФ

Нагадаємо, за рішенням Стокгольмського арбітражу, “Нафтогаз” домігся компенсації в сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. За результатами арбітражних проваджень у Стокгольмі “Газпром” повинен сплатити 2,56 млрд доларів на користь “Нафтогазу”.

Як повідомляв УНН, суди Нідерландів та Люксембургу відхилили апеляції російського ВАТ “Газпром” в справах про примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

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