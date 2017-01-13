Вирок екс-керівнику держпідприємства на Хмельниччині залишили без змін
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Апеляційний суд залишив без змін вирок екс-керівнику держпідприємства на Хмельниччині за розтрату державних коштів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Хмельницької області.
Встановлено, що посадовець наприкінці 2011 - на початку 2012 років на підставі низки фіктивних документів перерахував кільком підприємствам 588 тисяч гривень.
Зазначені кошти держпідприємством було сплачено за нібито придбане в них майно, ремонт техніки та устаткування. Хоча насправді такий товар не поставлявся, а ремонт здійснювався силами самих працівників кар’єру.
У лютому 2015 року вироком суду першої інстанції посадовця визнано винним у вчиненні злочину за ч.5 ст.191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах) КК України.
Йому призначено покарання у виді восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади строком на три роки та з конфіскацією усього майна, крім житла.
Апеляційний суд залишив без змін зазначений вирок. Крім того, засуджений був взятий під варту в залі суду та наразі уже відбуває покарання.