Приговор экс-руководителю госпредприятия в Хмельницкой области оставили без изменений
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Апелляционный суд оставил без изменений приговор экс-руководителю госпредприятия в Хмельницкой области за растрату государственных средств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области.
Установлено, что чиновник в конце 2011 - начале 2012 годов на основании ряда фиктивных документов перечислил нескольким предприятиям 588 тыс. гривен.
Указанные средства госпредприятие оплатило за якобы приобретенное у них имущество, ремонт техники и оборудования. Хотя на самом деле такой товар не поставлялся, а ремонт осуществлялся силами самих работников карьера.
В феврале 2015 г. приговором суда первой инстанции чиновника признали виновным в совершении преступления по ч.5 ст.191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная в особо крупных размерах) УК Украины.
Ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на три года и с конфискацией всего имущества, кроме жилья.
Апелляционный суд оставил без изменений указанный приговор. Кроме того, осужденный был взят под стражу в зале суда и теперь уже отбывает наказание.