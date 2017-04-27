Виробництво сталі в Україні за місяць збільшилося на 30% - Держстатистики
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. В Україні у березні 2017 року було збільшено виробництво сталі на 30% - до 967 тис. тонн у порівнянні з лютим цього року, передає УНН з посиланням на дані Державної служби статистики.
За інформацією Держстатистики, у березні виробництво сталі становило 967 тис. тонн, тоді як у лютому - 744 тис. тонн.
При цьому, за інформацією відомства, виробництво готового прокату чорних металів у березні становило 1,036 млн тонн, у лютому – 982 тис. тонн.
Крім того, у березні було вироблено чавуну переробного і дзеркального у чушках 1,569 млн тонн, у лютому 1,435 млн тонн.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.