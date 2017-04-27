Производство стали в Украине за месяц увеличилось на 30% - Госстатистики
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Украине в марте 2017 года было увеличено производство стали на 30% - до 967 тыс. тонн по сравнению с февралем этого года, передает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
По информации Госстатистики, в марте производство стали составило 967 тыс. тонн, тогда как в феврале - 744 тыс. тонн.
При этом, по информации ведомства, производство готового проката черных металлов в марте составил 1,036 млн тонн, в феврале - 982 тыс. тонн.
Кроме того, в марте было произведено чугуна передельного и зеркального в чушках 1,569 млн тонн, в феврале 1,435 млн тонн.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.