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Виробництво гречки в Україні у річному вимірі зросло на 13,3%

Київ • УНН

 • 11182 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. В Україні за 11 місяців 2019 року у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року зросло виробництво гречки - на 18,2%, у річному вимірі (листопад 2019-го до листопада 2018-го) - на 13,3%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

Загалом у січні-листопаді 2019 року було вироблено 66,89 тис. тонн гречки (ядриці та січки), з них у листопаді - 6,8 тис. т.

Запаси готової продукції на кінець листопада 2019 року становили 2,49 тис. т гречки (ядриці та січки).

Дані наведено у натуральному вираженні; без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, станом на середину листопада минулого року від початку року ціна на гречку зросла майже на 40%.

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