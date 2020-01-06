Виробництво гречки в Україні у річному вимірі зросло на 13,3%

КИЇВ. 6 січня. УНН. В Україні за 11 місяців 2019 року у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року зросло виробництво гречки - на 18,2%, у річному вимірі (листопад 2019-го до листопада 2018-го) - на 13,3%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.