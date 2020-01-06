Производство гречки в Украине в годовом измерении выросло на 13,3%
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В Украине за 11 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года возросло производство гречки - на 18,2%, в годовом измерении (ноябрь 2019-го к ноябрю 2018 года) - на 13,3%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
Всего в январе-ноябре 2019 года было произведено 66,89 тыс. тонн гречки (ядрицы и сечки), из них в ноябре - 6,8 тыс. т.
Запасы готовой продукции на конец ноября 2019-го составляли 2,49 тыс. т гречки (ядрицы и сечки).
Данные приведены в натуральном выражении; без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, по состоянию на середину ноября прошлого года с начала года цена на гречку выросла почти на 40%.