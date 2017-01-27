Виробника соняшникової олії викрито в ухиленні сплати 2 млн грн податків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. На Запоріжжі правоохоронці викрили виробник соняшникової олії в ухиленні від сплати майже 2 млн грн податків. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС України.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 212 КК України викрито службових осіб підприємства-виробника соняшникової олії, які протягом 2013 року, використовуючи підприємство з ознаками сумнівності, безпідставно сформували податковий кредит та ухилилися від сплати майже 2 млн грн податків.
Встановлено, що фігуранти здійснювали придбання у населення за готівкові кошти насіння соняшнику, який в подальшому переробляли та виготовляли соняшникову олію. При реалізації олії безготівкові кошти переводились на рахунки підприємств з ознаками фіктивності за нібито придбане насіння соняшнику, тим самим безпідставно формувався податковий кредит з ПДВ.
На підставі ухвал суду проведено 6 обшуків у виробничих приміщеннях, ангарах підприємства та у квартирі директора, за результатами яких вилучено 60 тонн шроту соняшника та 150 тонн насіння соняшника загальною орієнтовною вартістю 1 млн. 950 тис. гривень, чорнові записи та документацію.
Тривають слідчі дії.