Производителя подсолнечного масла разоблачили в уклонении уплаты 2 млн грн налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Запорожской области правоохранители разоблачили производителя подсолнечного масла в уклонении от уплаты почти 2 млн грн налогов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС Украины.
В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 212 УК Украины разоблачены должностные лица предприятия-производителя подсолнечного масла, которые в течение 2013 года, используя предприятие с признаками сомнительности, безосновательно сформировали налоговый кредит и уклонились от уплаты почти 2 млн грн налогов.
Установлено, что фигуранты осуществляли приобретение у населения за наличные средства семян подсолнечника, который в дальнейшем перерабатывали и изготавливали подсолнечное масло. При реализации масла безналичные средства переводились на счета предприятий с признаками фиктивности за якобы приобретенные семена подсолнечника, тем самым безосновательно формировался налоговый кредит по НДС.
На основании постановлений суда проведено 6 обысков в производственных помещениях, ангарах предприятия и в квартире директора, по результатам которых изъято 60 тонн шрота подсолнечника и 150 тонн семян подсолнечника общей ориентировочной стоимостью 1 млн. 950 тыс. гривен, черновые записи и документацию.
Продолжаются следственные действия.