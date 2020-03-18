Виробник популярної курятини порушує терміни зберігання - ексдиректор птахофабрики
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Екс-директор "Курганського бройлера", що входить в групу компаній "Агромарс", виробника "Гаврилівські курчата" Олексій Таранов вирішив розповісти ЗМІ, в яких насправді умовах виробляється популярна в Україні курятина, повідомляє УНН.
В ексклюзивному коментарі він вказав на вибухонебезпечність самої птахофабрики і неналежні умови зберігання продукції.
"Останнім часом почали періодично порушувати терміни зберігання продукції. Споживачам збувають продукцію, у якій порушені терміни зберігання", - сказав Таранов.
Він додав, що не так давно птахофабрику перевіряла Держпродспоживслужба, однак результати цієї перевірки йому не відомі.
Але найбільше ексдиректора турбує той факт, що в будь-який момент на птахофабриці можуть загинути люди. Незважаючи на рішення суду зупинити роботу підприємства і опечатати приміщення - нічого цього не зроблено.
"Приміщення в аварійному стані, немає засобів індивідуального захисту у персоналу. Крани, які вони експлуатують, в аварійному стані. Половина техніки не пройшла техогляд, котли в аварійному стані. Все запущено. І штовхати людей працювати з цією технікою - це кримінальний злочин.
Але компанія живе поза державою, про що власне і говорить той факт, що вони ігнорують рішення суду", - наголосив Таранов.
УНН запросив у Держпродспоживслужби результати перевірки "Курганського бройлера", а також запитав у ДСНС у Харківській області - чому всупереч рішенню суду небезпечна птахофабрика продовжує працювати.