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Производитель популярной курятины нарушает сроки хранения - экс-директор птицефабрики

Производитель популярной курятины нарушает сроки хранения - экс-директор птицефабрики

Киев  •  УНН

 • 22247 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Экс-директор “Курганского бройлера”, что входит в группу компаний “Агромарс”, производителя “Гаврилівські курчата” Алексей Таранов решил рассказать СМИ, в каких на самом деле условиях производится популярная в Украине курятина, сообщает УНН.

В эксклюзивном комментарии он указал на взрывоопасность самой птицефабрики и ненадлежащие условия хранения продукции.

"В последнее время начали периодически нарушать сроки хранения продукции. Потребителям сбывают продукцию, у которой нарушены сроки хранения", - сказал Таранов.

Он добавил, что не так давно птицефабрику проверяла Госпродпотребслужба, однако результаты этой проверки ему не известны.

Но больше всего экс-директора тревожит тот факт, что в любой момент на птицефабрике могут погибнуть люди. Несмотря на решение суда остановить работу предприятия и опечатать помещения — ничего этого не сделано.

"Помещения в аварийном состоянии, нет средств индивидуальной защиты у персонала. Краны, которые они эксплуатируют, в аварийном состоянии. Половина техники не прошла техосмотр, котлы в аварийном состоянии. Все запущено. И толкать людей работать с этой техникой — это уголовное преступление.

Но компания живет вне государства, о чем собственно и говорит тот факт, что они игнорируют решение суда", - подчеркнул Таранов.

УНН запросил у Госпродпотребслужбы результаты проверки “Курганского бройлера”, а также спросил у ГСЧС в Харьковской области — почему вопреки решению суда опасная птицефабрика продолжает работать.

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