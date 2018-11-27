Виробник "Medoff": наш покупець завжди впевнений, що вживає оригінальну продукцію
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Українська горілка Medoff експортується у понад 30 країн світу. Експортні успіхи ТМ "Medoff", пояснюють, зокрема, і унікальною технологією захисту напою від підробок, передає УНН із посиланням на дані компанії-виробника Beverage Trading Company.
"Досконалий захист Medoff - це унікальна торгова перевага, яке дозволяє добре продаватися в європейських країнах, це один з найбільш захищених алкогольних напоїв в Європі", - повідомили у компанії.
Так, кожна пляшка Medoff оснащена запатентованим контролером розтину.
"Після відкриття ковпачка з'являється червоний язичок з фірмовим гербом, що робить повторне використання пляшки просто неможливим. Ковпак розроблений спеціально для бренду "Medoff" і є ноу-хау на горілчаному ринку. Покупець завжди впевнений, що вживає оригінальну продукцію", - розповіли у компанії.
Крім того, від підробок захищені етикетки та пляшки бренду, зауважили у Beverage Trading Company.
Як писав УНН, горілка Medoff завоювала понад 70 нагород на міжнародних дегустаційних конкурсах.
Довідка: Beverage Trading Company — один з провідних українських виробників алкогольних напоїв. До портфеля продуктів компанії входять такі відомі горілчані бренди, як Medoff, Arctica, Наша Марка, Природна Колекція, Mernaya, коньяки та вина Коктебель, слабоалкогольні напої Longmixer та ін.