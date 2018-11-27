Производитель "Medoff": наш покупатель всегда уверен, что употребляет оригинальную продукцию
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украинская водка Medoff экспортируется в более 30 стран мира. Экспортные успехи ТМ "Medoff", объясняют в том числе и уникальной технологией защиты напитка от подделок, передает УНН со ссылкой на данные компании-производителя Beverage Trading Company.
"Совершенная защита Medoff - это уникальное торговое преимущество, которое позволяет хорошо продаваться в европейских странах, это один из самых защищенных алкогольных напитков в Европе", - сообщили в компании.
Так, каждая бутылка Medoff оснащена запатентованным контроллером сечения.
"После открытия колпачка появляется красный язычок с фирменным гербом, что делает повторное использование бутылки просто невозможно. Колпачок разработан специально для бренда "Medoff" и является ноу-хау на водочном рынке. Покупатель всегда уверен, что употребляет оригинальную продукцию", - рассказали в компании.
Кроме того, от подделок защищены этикетки и бутылки бренда, отметили в Beverage Trading Company.
Как писал УНН, водка Medoff завоевала более 70 наград на международных дегустационных конкурсах.
Справка: Beverage Trading Company - один из ведущих украинских производителей алкогольных напитков. В портфель продуктов компании входят такие известные водочные бренды, как Medoff, Arctica, Наша Марка, Естественная Коллекция, Mernaya, коньяки и вина Коктебель, слабоалкогольные напитки Longmixer и др.