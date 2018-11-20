Горілка Medoff завоювала понад 70 нагород на міжнародних дегустаційних конкурсах
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Бренд Medoff з'явився на ринку України у 2003 році. За період свого існування горілка Medoff була визнана гідною понад 70 нагород на світових конкурсах якості алкоголю, передає УНН із посиланням на дані компанії-виробника напою Beverage Trading Company.
"Бренд отримав вже більше 70 нагород на міжнародних дегустаційних конкурсах", - розповіли у компанії.
На сьогодні Medoff експортується у понад 30 країн світу, зазначають у Beverage Trading Company.
"Завдяки унікальній технології фільтрації "медовий дощ" горілка набуває неймовірної м’якості і п’ється по-справжньому легко", - розповідає компанія-виробник напою.
Довідка: Beverage Trading Company - один з провідних українських виробників алкогольних напоїв. До портфеля продуктів компанії входять такі відомі горілчані бренди як Medoff, Arctica, Наша Марка, Природна Колекція, Mernaya, коньяки та вина Коктебель, слабоалкогольні напої Longmixer та ін.