Водка Medoff завоевала более 70 наград на международных дегустационных конкурсах
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Бренд Medoff появился на рынке Украины в 2003 году. За период своего существования водка Medoff была удостоена более 70 наград на мировых конкурсах качества алкоголя, передает УНН со ссылкой на данные компании-производителя напитка Beverage Trading Company.
"Бренд получил уже более 70 наград на международных дегустационных конкурсах", - рассказали в компании.
На сегодня Medoff экспортируется более чем в 30 стран мира, отмечают в Beverage Trading Company.
"Благодаря уникальной технологии фильтрации "медовый дождь" водка приобретает невероятную мягкость и пьется по-настоящему легко", - рассказывает компания-производитель напитка.
Справка: Beverage Trading Company - один из ведущих украинских производителей алкогольных напитков. В портфель продуктов компании входят такие известные водочные бренды как Medoff, Arctica, Наша Марка, Естественная Коллекция, Mernaya, коньяки и вина Коктебель, слабоалкогольные напитки Longmixer и др.