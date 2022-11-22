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Виробник графічних процесорів NVIDIA заявив про вихід з ринку рф

Виробник графічних процесорів NVIDIA заявив про вихід з ринку рф

Київ • УНН

 • 641899 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Американська компанія - виробник графічних процесорів NVIDIA заявила про остаточний вихід з російського ринку. На закриття підрозділу в рф компанія витратила 16 мільйонів доларів, пише УНН з посиланням на фінансовий звіт компанії.

Деталі

У компанії повідомили, що прямі продажі до росії у 2022 фінансовому році "були несуттєвими". Згідно зі звітом, частка виторгу від загального обсягу становила близько 2%, ще 4% - від продажів на ігровому напрямку. Це 500 мільйонів доларів із 12,5 мільярда відповідно.

Зазначається, що загалом NVIDIA витратила на реструктуризацію та закриття російського підрозділу 16 мільйонів доларів.

Додамо

У відповідь на повномасштабне вторгнення рф в Україну NVIDIA призупинила діяльність на території росії на початку березня 2022 року. 1 липня стало відомо, що компанія не продовжила ліцензії на програмне забезпечення для хмарного геймінгу на території рф.

Про припинення всіх бізнес-операцій з країною-агресором NVIDIA оголосила у жовтні. 

Нагадаємо

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що санкції працюють та обмежують можливості росії фінансувати війну проти України, а російська економіка відкотилася на тридцять років назад.

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