Виробник графічних процесорів NVIDIA заявив про вихід з ринку рф

Деталі

У компанії повідомили, що прямі продажі до росії у 2022 фінансовому році "були несуттєвими". Згідно зі звітом, частка виторгу від загального обсягу становила близько 2%, ще 4% - від продажів на ігровому напрямку. Це 500 мільйонів доларів із 12,5 мільярда відповідно.

Зазначається, що загалом NVIDIA витратила на реструктуризацію та закриття російського підрозділу 16 мільйонів доларів.

Додамо

У відповідь на повномасштабне вторгнення рф в Україну NVIDIA призупинила діяльність на території росії на початку березня 2022 року. 1 липня стало відомо, що компанія не продовжила ліцензії на програмне забезпечення для хмарного геймінгу на території рф.

Про припинення всіх бізнес-операцій з країною-агресором NVIDIA оголосила у жовтні.

Нагадаємо

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що санкції працюють та обмежують можливості росії фінансувати війну проти України, а російська економіка відкотилася на тридцять років назад.