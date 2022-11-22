Производитель графических процессоров NVIDIA заявил о выходе с рынка рф

Детали

В компании сообщили, что прямые продажи в россию в 2022 финансовом году "были несущественными". Согласно отчету, доля выручки от общего объема составляла около 2%, еще 4% – от продаж на игровом направлении. Это 500 миллионов долларов из 12,5 миллиарда соответственно.

Отмечается, что всего NVIDIA потратила на реструктуризацию и закрытие российского подразделения 16 миллионов долларов.

Добавим

В ответ на полномасштабное вторжение рф в Украину NVIDIA приостановила деятельность на территории россии в начале марта 2022 года. 1 июля стало известно, что компания не продлила лицензии на программное обеспечение для облачного гейминга на территории рф.

О прекращении всех бизнес-операций со страной-агрессором NVIDIA объявила в октябре.

Напомним

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что санкции работают и ограничивают возможности россии финансировать войну против Украины, а российская экономика откатилась на тридцать лет назад.