Вірменська авіакомпанія скасувала рейс в Тегеран з міркувань безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Авіакомпанія Armenia Airways скасувала рейс Єреван — Тегеран — Єреван з міркувань безпеки. Відповідну заяву розповсюдила пресслужба авіакомпанії, пише УНН.
“Повідомляємо, що з міркувань безпеки авіакомпанія Armenia Airways скасувала запланований на 12 січня рейс AMW111/112 Єреван — Тегеран — Єреван. Пасажири можуть поміняти квитки в офісі авіакомпанії”, — наголошується в заяві.
Armenia Airways є єдиною авіакомпанією, що здійснює регулярні рейси в Тегеран з єреванського аеропорту “Звартноц”.
8 січня літак Boeing 737 компанії “Міжнародні авіалінії України” зазнав катастрофи через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Тегерана. В результаті загинули всі 176 осіб, що знаходилися на борту: громадяни Афганістану, Німеччини, Ірану, Канади та України, а також піддані Великої Британії і Швеції.
11 січня Генеральний штаб ЗС Ірану поширив заяву, в якій визнав, що літак був помилково збитий іранською стороною.