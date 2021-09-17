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Вірменія звинуватила Азербайджан в расовій дискримінації і подала в суд ООН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Вірменія подала позов проти Азербайджану в Міжнародний суд ООН, йдеться в заяві інстанції. Єреван звинуватив Баку в порушенні Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, яку Генасамблея ООН прийняла в 1965 році, передає УНН.

Цитата

Згідно із заявою позивача, Азербайджан “десятиліттями піддавав вірмен расової дискримінації”, держава “проводила політику ненависті до вірменів”, в результаті якої вони “піддавалися системній дискримінації, масовим вбивствам, тортурам та іншим видам насильства”. Як стверджує заявник, дискримінації вірмени етнічного або національного походження незалежно від їх громадянства.

Деталі

У документі говориться, що “ця практика поновилася” у вересні 2020 року під час збройного конфлікту в невизнаному Нагірному Карабасі.

Єреван просить суд залучити Баку до відповідальності, “щоб запобігти майбутньому збитку і відшкодувати збиток, який вже було завдано”.

Контекст

Вірменія не вперше звинувачує Азербайджан у расовій дискримінації. У листопаді вірменський МЗС направив Баку звернення, в якому закликав “припинити дискримінаційне ставлення до Вірменії та етнічних вірменів, поширення антивірменських настроїв, нездатність прийняття ефективних заходів щодо викорінення антивірменської пропаганди”. Баку раніше також висував звинувачення, заявляючи, що Вірменія проводить “ідеологічну пропаганду на основі расової дискримінації та екстремізму”.

В Азербайджані не раз говорили, що азербайджанський народ не є ворожим для вірменського. “Тисячі вірмен живуть в Баку та інших частинах Азербайджану. Вони теж наші громадяни, це додає нам сили”, — заявляв президент Ільхам Алієв. У жовтні 2020 року він сказав, що вірменський народ, що проживає в Нагірному Карабасі, “наші громадяни, і ми будемо дбати про них, вони будуть жити гідно і в мирі з азербайджанцями”.

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