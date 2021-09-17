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Армения обвинила Азербайджан в расовой дискриминации и подала в суд ООН

Армения обвинила Азербайджан в расовой дискриминации и подала в суд ООН

Киев  •  УНН

 • 12128 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН, говорится в заявлении инстанции. Ереван обвинил Баку в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которую Генассамблея ООН приняла в 1965 году, передает УНН.

Цитата

Согласно заявлению истца, Азербайджан “десятилетиями подвергал армян расовой дискриминации”, государство “проводило политику ненависти к армянам”, в результате которой они “подвергались системной дискриминации, массовым убийствам, пыткам и другим видам насилия”. Как утверждает заявитель, дискриминации армяне этнического или национального происхождения независимо от их гражданства.

Детали

В документе говорится, что “эта практика возобновилась” в сентябре 2020 во время вооруженного конфликта в непризнанной Нагорном Карабахе.

Ереван просит суд привлечь Баку к ответственности, “чтобы предотвратить будущем ущерба и возместить ущерб, который уже нанесен”.

Контекст

Армения не впервые обвиняет Азербайджан в расовой дискриминации. В ноябре армянский МИД направил Баку обращение, в котором призвал “прекратить дискриминационное отношение к Армении и этнических армян, распространение антиармянских настроений, неспособность принятия эффективных мер по искоренению антиармянской пропаганды”. Баку ранее также выдвигал обвинения, заявляя, что Армения проводит “идеологическую пропаганду на основе расовой дискриминации и экстремизма”.

В Азербайджане не раз говорили, что азербайджанский народ не является враждебным к армянскому. “Тысячи армян живут в Баку и других частях Азербайджана. Они наши граждане, это придает нам силы”, — заявлял президент Ильхам Алиев. В октябре 2020 он сказал, что армянский народ, проживающий в Нагорном Карабахе, “наши граждане, и мы будем заботиться о них, они будут жить достойно и в мире с азербайджанцами”.

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