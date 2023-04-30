Вірменія та Азербайджан проведуть переговори щодо мирного врегулювання у Вашингтоні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Вірменія та Азербайджан проведуть новий раунд переговорів у Вашингтоні в неділю, щоб спробувати нормалізувати відносини, повідомив Єреван у суботу після кількох тижнів зростання напруженості навколо спірного Нагірно-Карабахського регіону, передає УНН.
Збройні сили двох кавказьких сусідів часто вступали у перестрілки на фоні суперечок щодо гірського анклаву, визнаного на міжнародному рівні частиною Азербайджану, але населеного переважно етнічними вірменами.
Минулої неділі Азербайджан встановив новий контрольно-пропускний пункт в Лачинському коридорі, дорозі в Карабах, що проходить через азербайджанську територію, що Вірменія назвала грубим порушенням режиму припинення вогню 2020 року.
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"З 30 квітня міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян перебуває з робочим візитом у Вашингтоні. Заплановано черговий раунд обговорень угоди про нормалізацію відносин між Вірменією та Азербайджаном", - повідомила прессекретар міністра Ані Бадалян у Facebook.
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Незважаючи на роки спроб посередництва між ними, Вірменія та Азербайджан досі не досягли мирної угоди, яка б урегулювала невирішені питання, такі як демаркація кордонів та повернення полонених.