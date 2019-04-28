Вирішив пожартувати: у Харкові затримали 16-річного мінера церкви
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Харківські поліцейські викрили громадянина, який “замінував” церкву.Ним виявився 16-річний житель Індустріального району. Як з’ясувалося, він таким чином вирішив “пожартувати”, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП у Харківській області.
У поліції нагадали, що 28 квітня близько 02:30 до поліції надійшла інформація про те, що невідомий залишив гранату у церкві на проспекті Олександрівському, коли святив паску.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Індустріального відділу поліції та фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області.
Повідомлення виявилося неправдивим.
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"Протягом декількох годин поліцейські встановили особу правопорушника та доставили його до відділу поліції для надання показів. Ним виявився 16-річний місцевий житель", - йдеться у повідомленні.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.
Проводяться слідчі дії.