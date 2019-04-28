Залишив гранату, коли святив паску: поліція на Харківщині шукає вибухівку в церкві
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Харківській області до поліції зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що він залишив гранату в церкві коли святив паску, передає УНН із посиланням на прес-службу Нацполіції.
"Сьогодні, 28 квітня, у Харківській області до поліції зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що він залишив гранату в церкві коли святив паску", - йдеться у повідомленні.
За інформацією поліції, за даним фактом проводиться перевірка.
Нагадаємо, 27 квітня, до поліції Києві зателефонував невідомий та повідомив, що заміновано Володимирський Кафедральний Собор, а також додав, що на Великдень всі храми, церкви та синагоги у Києві будуть підірвані.
Як повідомили у прес-службі, за годину поліцейським вдалось затримати “лжемінера” неподалік таксофону, з якого було здійснено дзвінок. Правоохоронці встановили, що раніше чоловік вже неодноразово здійснював аналогічні повідомлення.