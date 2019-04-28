У Львові шукали вибухівку у семи храмах
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Сьогодні, 28 квітня, близько 15.30 на електронну скриньку поліції надійшло повідомлення від аноніма про те, що заміновано церви у Львові. Правоохоронці обстежили сім храмів та прилеглі до них території – вибухонебезпечних предметів не виявлено, передає УНН із посиланням на пре-службу ГУ НП у Львівській області.
"Правоохоронці обстежили церкву святого Андрія Первозванного, храм Преображення Господнього, церкву Святої Трійці, храм Святого Андрія і Йосафата, церкву святого Андрія, церкву святих апостолів Петра і Павла та гарнізонну церкву святих апостолів Петра і Павла", - йдеться у повідомленні.
За інформацією прес-служби, на місцях працювали слідчо-оперативні групи, експерти – вибухотехніки, кінологи, патрульні поліцейські та фахівці інших служб. Правоохоронці обстежили культові споруди та прилеглі до них території. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено.
"Поліцейські встановлюють особу аноніма, який надав неправдиву інформацію про замінування. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, у Києві чоловік погрожував на Великдень підірвати всі церкви та синагоги.