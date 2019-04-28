У Львові шукали вибухівку у семи храмах

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Сьогодні, 28 квітня, близько 15.30 на електронну скриньку поліції надійшло повідомлення від аноніма про те, що заміновано церви у Львові. Правоохоронці обстежили сім храмів та прилеглі до них території – вибухонебезпечних предметів не виявлено, передає УНН із посиланням на пре-службу ГУ НП у Львівській області.