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Вирішення питання нелегальних змагань автоекстремалів шукають у мерії Одеси

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Мер Одеси Геннадій Труханов займається пошуком місця для змагань одеських автоекстремалів. Про це йшлося на апаратній нараді 30 серпня. Тема обговорювалася після резонансного недільного інциденту з травмуванням учасника нелегальних змагань автодрифтерів на трасі "Північ-Південь" в Одесі.

Депутати і чиновники пропонували встановити на місці дрифту біля шляхопроводу "Поїзний" "лежачих поліцейських". Мер Одеси Геннадій Труханов не підтримав таку ініціативу. За його словами, дрифтери перейшли б в інше місце, і такими перешкодами довелося б обладнати всі нові дороги. Труханов зазначив, що мерія неодноразово контактувала з організаторами гонок.

"З їх боку ми чуємо побажання організувати місце для проведення змагань. І, в принципі, це правильно, інакше, якщо ми не будемо створювати такі умови, то будуть відбуватися подібні випадки. І репресіями або заборонами навести порядок буде дуже складно. Ми провели зустріч з губернатором і з поліцією, і цього тижня ми ще раз перевіримо передбачуване місце, де любителі такого спорту зможуть збиратися", - сказав Труханов.

Нагадаємо, масовий нелегальний заїзд одеських автодрифтеров, що пройшов напередодні під шляхопроводом "Поїзний", закінчився лікарнею для одного з учасників. Під час змагань молодий чоловік забрався на багажник автомобіля і під час маневру машини впав звідти. За даними очевидців, потерпілого забрала швидка допомога. Після заходу гонщики влаштували автопробіг по нічних вулицях Одеси.

В Одесі нелегальні змагання дрифтерів і стрітрейсерів біля шляхопроводу "Поїзний" проходять кілька років вечорами. Останнім часом сюди приїжджають любителі і гонщики не тільки з інших міст, а й з інших країн. Акції збирають сотні автомобілів. Організацією заїздів займається клуб "Міст" (відсилка на шляхопровід), активно розміщуючи анонси та звіти про змагання.

Гонки проходять на недобудованій ділянці дороги. Під час виборів 2020 року ділянку дороги перегородили дорожньою технікою. Однак після виборів техніку прибрали і тут знову стали проводити гонки і заїзди дрифтерів. Нерідко після змагань їх учасники влаштовують гонки по нічній Одесі.

Українські Національні Новини

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