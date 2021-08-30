Решение проблемы нелегальных соревнований автоэкстремалов ищут в мэрии Одессы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Мэр Одессы Геннадий Труханов занимается поиском места для соревнований одесских автоэкстремалов. Об этом шла речь на аппаратном совещании 30 августа. Тема обсуждалась после резонансного воскресного инцидента с травмированием участника нелегальных соревнований автодрифтеров на трассе “Север-Юг” в Одессе.
Депутаты и чиновники предлагали установить на месте дрифта у путепровода “Поездной” “лежачих полицейских”. Мэр Одессы Геннадий Труханов не поддержал такую инициативу. По его словам, дрифтеры перешли бы в другое место, и такими преградами пришлось бы оборудовать все новые дороги. Труханов отметил, что мэрия неоднократно контактировала с организаторами гонок.
“С их стороны мы слышим пожелания организовать место для проведения соревнований. И, в принципе, это правильно, иначе если мы не будем создавать такие условия, то будут происходить подобные случаи. И репрессиями или запретами навести порядок будет очень сложно. Мы провели встречу с губернатором и с полицией, и на этой неделе мы ещё раз проверим предполагаемое место, где любители такого спорта смогут собираться”, — сказал Труханов.
Напомним, массовый нелегальный заезд одесских автодрифтеров, прошедший накануне под путепроводом “Поездной”, закончился больницей для одного из участников. Во время соревнований молодой человек забрался на багажник автомобиля и во время маневра машины упал оттуда. По данным очевидцев, пострадавшего забрала скорая помощь. После мероприятия гонщики устроили автопробег по ночным улицам Одессы.
В Одессе нелегальные соревнования дрифтеров и стритрейсеров возле путепровода “Поездной” проходят несколько лет по вечерам. В последнее время сюда приезжают любители и гонщики не только из других городов, но и из других стран. Акции собирают сотни автомобилей. Организацией заездов занимается клуб “Мост” (отсылка к путепроводу), активно размещая анонсы и отчёты о соревнованиях.
Гонки проходят на недостроенном участке дороги. Во время выборов 2020 года участок дороги перегородили дорожной техникой. Однако после выборов технику убрали и здесь снова стали проводить гонки и заезды дрифтеров. Нередко после соревнований их участники устраивают гонки по ночной Одессе.