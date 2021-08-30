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Решение проблемы нелегальных соревнований автоэкстремалов ищут в мэрии Одессы

Решение проблемы нелегальных соревнований автоэкстремалов ищут в мэрии Одессы

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Мэр Одессы Геннадий Труханов занимается поиском места для соревнований одесских автоэкстремалов. Об этом шла речь на аппаратном совещании 30 августа. Тема обсуждалась после резонансного воскресного инцидента с травмированием участника нелегальных соревнований автодрифтеров на трассе “Север-Юг” в Одессе.

Депутаты и чиновники предлагали установить на месте дрифта у путепровода “Поездной” “лежачих полицейских”. Мэр Одессы Геннадий Труханов не поддержал такую инициативу. По его словам, дрифтеры перешли бы в другое место, и такими преградами пришлось бы оборудовать все новые дороги. Труханов отметил, что мэрия неоднократно контактировала с организаторами гонок.

“С их стороны мы слышим пожелания организовать место для проведения соревнований. И, в принципе, это правильно, иначе если мы не будем создавать такие условия, то будут происходить подобные случаи. И репрессиями или запретами навести порядок будет очень сложно. Мы провели встречу с губернатором и с полицией, и на этой неделе мы ещё раз проверим предполагаемое место, где любители такого спорта смогут собираться”, — сказал Труханов.

Напомним, массовый нелегальный заезд одесских автодрифтеров, прошедший накануне под путепроводом “Поездной”, закончился больницей для одного из участников. Во время соревнований молодой человек забрался на багажник автомобиля и во время маневра машины упал оттуда. По данным очевидцев, пострадавшего забрала скорая помощь. После мероприятия гонщики устроили автопробег по ночным улицам Одессы.

В Одессе нелегальные соревнования дрифтеров и стритрейсеров возле путепровода “Поездной” проходят несколько лет по вечерам. В последнее время сюда приезжают любители и гонщики не только из других городов, но и из других стран. Акции собирают сотни автомобилей. Организацией заездов занимается клуб “Мост” (отсылка к путепроводу), активно размещая анонсы и отчёты о соревнованиях. 

Гонки проходят на недостроенном участке дороги. Во время выборов 2020 года участок дороги перегородили дорожной техникой. Однако после выборов технику убрали и здесь снова стали проводить гонки и заезды дрифтеров. Нередко после соревнований их участники устраивают гонки по ночной Одессе.

Украинские Национальные Новости

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