Віра Савченко сподівається на побачення із сестрою сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Віра Савченко сподівається сьогодні потрапити на побачення із заарештованою сестрою, народним депутатом Надією Савченко. Про це В.Савченко повідомила у коментарі журналістам у Києві, передає УНН.
“Я сподіваюсь потрапити на побачення з Надією сьогодні. Слідчий зараз на виїзді, але я сподіваюся потрапити”, — сказала В.Савченко.
Як повідомляв УНН, 13 квітня о 10:15 слідчі Служби безпеки України розпочали перевірку Надії Савченко на поліграфі.
Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Суд заарештував Савченко до 20 травня.