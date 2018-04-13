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Віра Савченко сподівається на побачення із сестрою сьогодні

Віра Савченко сподівається на побачення із сестрою сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Віра Савченко сподівається сьогодні потрапити на побачення із заарештованою сестрою, народним депутатом Надією Савченко. Про це В.Савченко повідомила у коментарі журналістам у Києві, передає УНН.

“Я сподіваюсь потрапити на побачення з Надією сьогодні. Слідчий зараз на виїзді, але я сподіваюся потрапити”, — сказала В.Савченко.

Як повідомляв УНН, 13 квітня о 10:15 слідчі Служби безпеки України розпочали перевірку Надії Савченко на поліграфі.

Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.

У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

Суд заарештував Савченко до 20 травня.

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