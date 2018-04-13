Вера Савченко надеется на свидание с сестрой сегодня

"Я надеюсь попасть на свидание с Надеждой сегодня. Следователь сейчас на выезде, но я надеюсь попасть", - сказала В.Савченко.

Как сообщал УНН, 13 апреля в 10:15 следователи Службы безопасности Украины начали проверку Надежды Савченко на полиграфе.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.