Випуск офіцерів-прикордонників пройшов у Хмельницькому
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 27 травня. УНН. Сьогодні у Національній академії Держприкордонслужби України імені Б.Хмельницького відбувся ювілейний, 25-й випуск офіцерів-прикордонників. Про це повідомляє кореспондент УНН.
На урочистості до Хмельницького прибули Голова Держприкордонслужби України Віктор Назаренко, Міністр МВС Арсеній Аваков, заступник Голови АП Валерій Кондратюк, народні депутати від Хмельниччини представники міської і обласної влади.
Незважаючи на дощ з грозою, на плацу академії зібралося чимало родичів та друзів молодих офіцерів.
Цьогоріч навчання завершили 237 офіцерів. 5 з випускників занесено на Дошку Пошани НАДПСУ, а 54 — отримали дипломи з відзнакою.
Серед молодих офіцерів 45 закінчили факультет підготовки керівних кадрів, 85- факультет охорони та захисту державного кордону, 76- факультет правоохоронної діяльності, 18- факультет іноземних мов і гуманітарних дисциплін. А ще 13 — офіцерів інженерно-технічного факультету. Окремі випускники академії, офіцери і ректор НАДПСУ Олег Шинкарук отримали нагороди та відзнаки.
Традиційно молоді офіцери попрощалися з Бойовим Прапором НАДПСУ та пройшли маршем на плацу навчального закладу.
Після завершення навчання офіцери-прикордонники будуть направлені на всі ділянки державного кордону України, окрім районів проведення антитористичної операції.
Нагадаємо, 27 травня новий сервісний Центр МВС відкрили у Хмельницькому.