Выпуск офицеров - пограничников прошел в Хмельницком
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 27 мая. УНН. Сегодня в Национальной академии Госпогранслужбы Украины им.Б.Хмельницкого состоялся юбилейный, 25-й выпуск офицеров-пограничников. Об этом сообщает корреспондент УНН.
На торжество в Хмельницкий прибыли Председатель Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко, Министр МВД Арсений Аваков, заместитель Председателя АП Валерий Кондратюк, народные депутаты Хмельницкого, представители городской и областной властей.
Несмотря на дождь с грозой, на плацу академии собралось немало родственников и друзей молодых офицеров.
В этом году обучение завершили 237 офицеров. 5 из выпускников занесены на Доску Почета НАДПСУ, а 54 - получили дипломы с отличием.
Среди молодых офицеров 45 закончили факультет подготовки руководящих кадров, 85 факультет охраны и защиты государственной границы, 76 факультет правоохранительной деятельности, 18- факультет иностранных языков и гуманитарных дисциплин. А еще 13 - офицеров инженерно-технического факультета. Отдельные выпускники академии, офицеры и ректор НАДПСУ Олег Шинкарук получили награды и отличия.
Традиционно молодые офицеры простились с Боевым Знаменем НАДПСУ и прошли маршем на плацу учебного заведения.
После завершения обучения офицеры-пограничники будут направлены на все участки государственной границы Украины, кроме районов проведения антитористичнои операции.
Напомним, 27 мая новый сервисный центр МВД открыли в Хмельницком .