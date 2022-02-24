Випаровування заліза та дощі з тяжких металів: астрономи про планету WASP-121b

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 23851 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 43979 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 63289 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 91892 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 101565 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 98243 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 122252 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 165303 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 177544 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214955 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.7 м/с
91 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 62319 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 80985 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 146397 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 199714 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 32193 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 199602 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 146301 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 275472 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 396392 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 650041 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 18903 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 92794 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 130854 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 156095 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 176793 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Випаровування заліза та дощі з тяжких металів: астрономи про планету WASP-121b

Випаровування заліза та дощі з тяжких металів: астрономи про планету WASP-121b

Київ • УНН

 • 195712 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Вчені детальніше вивчили планету WASP-121b та розповіли про хмари та дощі з тяжких металів на гіганті з іншої системи. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані вчених, які опубліковані в журналі Nature Astronomy.

Деталі

WASP-121b обертається навколо зірки на відстані 850 світлових років від Землі і вона вдвічі більша за наш Юпітер. Це надгаряча газова гігантська екзопланета, яка обертається навколо зірки F6V кожні 30,6 год. 

Вона також має химерну довгасту форму, що пояснюється інтенсивними гравітаційними силами своєї рідної зірки, яким піддається планета. 

Значні відмінні температури по обидва боки планети створюють динамічне середовище для різних молекул, що плавають в атмосфері. Вдень вода розривається на частини під впливом спеки майже під 2760°C і переноситься на нічний бік планети вітрами зі швидкістю 17702 км/год.

Більше того, нічний бік планети настільки холодний, що може сприяти утворенню хмар з металу. Гарячі температури на теплій стороні планети можуть випаровувати залізо, корунд та титан, що може викликати дощі з важких металів на холодному боці, коли газоподібні хмари збиваються. Раніше інший гарячий Юпітер – WASP 76b – демонстрував ознаки аналогічного явища.

Нагадаємо

На Марсі знайшли черпак який може бути артефактом інопланетян.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,149.66
Tesla
$268.93
Brent
$74.00
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.28
Ethereum
$1,873.68