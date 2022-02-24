Випаровування заліза та дощі з тяжких металів: астрономи про планету WASP-121b
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Вчені детальніше вивчили планету WASP-121b та розповіли про хмари та дощі з тяжких металів на гіганті з іншої системи. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані вчених, які опубліковані в журналі Nature Astronomy.
Деталі
WASP-121b обертається навколо зірки на відстані 850 світлових років від Землі і вона вдвічі більша за наш Юпітер. Це надгаряча газова гігантська екзопланета, яка обертається навколо зірки F6V кожні 30,6 год.
Вона також має химерну довгасту форму, що пояснюється інтенсивними гравітаційними силами своєї рідної зірки, яким піддається планета.
Значні відмінні температури по обидва боки планети створюють динамічне середовище для різних молекул, що плавають в атмосфері. Вдень вода розривається на частини під впливом спеки майже під 2760°C і переноситься на нічний бік планети вітрами зі швидкістю 17702 км/год.
Більше того, нічний бік планети настільки холодний, що може сприяти утворенню хмар з металу. Гарячі температури на теплій стороні планети можуть випаровувати залізо, корунд та титан, що може викликати дощі з важких металів на холодному боці, коли газоподібні хмари збиваються. Раніше інший гарячий Юпітер – WASP 76b – демонстрував ознаки аналогічного явища.
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