Испарение железа и дожди из тяжелых металлов: астрономы о планете WASP-121b
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Ученые более подробно изучили планету WASP-121b и рассказали об облаках и дождях из тяжелых металлов на гиганте из другой системы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ученых, публикованных в журнале Nature Astronomy.
Детали
WASP-121b вращается вокруг звезды на расстоянии 850 световых лет от Земли, и она вдвое больше, чем наш Юпитер. Это сверхгорячая газовая гигантская экзопланета, которая вращается вокруг звезды F6V каждые 30,6 час.
Она также имеет причудливую вытянутую форму, что объясняется интенсивными гравитационными силами своей родной звезды, которым подвергается планета.
Значительные отличные температуры по обе стороны планеты создают динамическую среду для различных молекул, плавающих в атмосфере. Днем вода разрывается на части под воздействием жары почти под 2760°C и переносится на ночную сторону планеты ветрами со скоростью 17702 км/час.
Более того, ночная сторона планеты настолько холодна, что может способствовать образованию облаков из металла. Горячие температуры на теплой стороне планеты могут испарять железо, корунд и титан, что может вызвать дожди из тяжелых металлов на холодном боку, когда газообразные облака сбиваются. Ранее другой горячий Юпитер - WASP 76b - демонстрировал признаки аналогичного явления.
Напомним
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