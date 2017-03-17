Винуватця смертельної ДТП засудили до шести років на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. На Донеччині до шести років ув’язнення засуджено водія, з вини якого у ДТП загинули двоє осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Суд визнав жителя Донеччини винним у смертельній аварії, в результаті якої загинули двоє людей.
ДТП сталася 26 вересня 2016 року у місті Покровськ. 23-річний раніше судимий водій, керуючи технічно несправним автомобілем марки “ВАЗ-2107”, рухався по другорядній дорозі вулиці Майора Савельєва та, під’їжджаючи до нерегульованого перехрестя з головною дорогою проспекту Шахтобудівників, не поступився дорогою автомобілю “Toyota Highlander”, який рухався справа, та скоїв з ним зіткнення.
Внаслідок вказаної дорожньо-транспортної пригоди два пасажира автомобіля “ВАЗ-2107” загинули від чисельних травм. Водія заарештували.
Вироком суду Донецької області чоловіка визнано винним та призначено покарання у вигляді шести років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки.
Як повідомляв УНН, троє людей загинули в ДТП на Черкащині.