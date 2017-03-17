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Винуватця смертельної ДТП засудили до шести років на Донеччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. На Донеччині до шести років ув’язнення засуджено водія, з вини якого у ДТП загинули двоє осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Суд визнав жителя Донеччини винним у смертельній аварії, в результаті якої загинули двоє людей.

ДТП сталася 26 вересня 2016 року у місті Покровськ. 23-річний раніше судимий водій, керуючи технічно несправним автомобілем марки “ВАЗ-2107”, рухався по другорядній дорозі вулиці Майора Савельєва та, під’їжджаючи до нерегульованого перехрестя з головною дорогою проспекту Шахтобудівників, не поступився дорогою автомобілю “Toyota Highlander”, який рухався справа, та скоїв з ним зіткнення.

Внаслідок вказаної дорожньо-транспортної пригоди два пасажира автомобіля “ВАЗ-2107” загинули від чисельних травм. Водія заарештували.

Вироком суду Донецької області чоловіка визнано винним та призначено покарання у вигляді шести років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки.

Як повідомляв УНН, троє людей загинули в ДТП на Черкащині.

Українські Національні Новини

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