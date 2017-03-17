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Виновника смертельного ДТП приговорили к шести годам в Донецкой области

Виновника смертельного ДТП приговорили к шести годам в Донецкой области

Киев • УНН

 • 8733 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Донецкой области к шести годам заключения приговорен водитель, по вине которого в ДТП погибли два человека. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Суд признал жителя Донецкой области виновным в смертельной аварии, в результате которой погибли два человека.

ДТП произошло 26 сентября 2016 года в городе Покровск. 23-летний ранее судимый водитель, управляя технически неисправным автомобилем марки "ВАЗ-2107", двигался по второстепенной дороге улицей Майора Савельева и, подъезжая к нерегулируемому перекрестку с главной дорогой проспекта Шахтостроителей, не уступил дорогу автомобилю "Toyota Highlander", который двигался с права, и совершил с ним столкновение.

Вследствие указанного ДТП два пассажира автомобиля "ВАЗ-2107" погибли от многочисленных травм. Водителя арестовали.

Приговором суда Донецкой области мужчину признано виновным и назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года.

Как сообщал УНН, три человека погибли в ДТП в Черкасской области.

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