Винуватця смертельної ДТП судитимуть на Вінниччині

Так, 17 листопада 2016 року сталась дорожньо-транспортна пригода на трамвайній зупинці по вулиці Соборній у м. Вінниці.

Установлено, що водій вантажного автомобіля “DAF”, рухаючись по вул. Соборній у м. Вінниці, не вжив заходів до зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу перед трамваєм, який перебував на зупинці транспорту. Продовживши рух, він здійснив наїзд на пішохода, яка вийшла із трамваю. Внаслідок зіткнення молода жінка, загинула.

Обвинувачений очікує судового розгляду під ватрою.