Винуватця смертельної ДТП судитимуть на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо водія вантажного автомобіля, який скоїв смертельну ДТП. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Вінницької області.
Так, 17 листопада 2016 року сталась дорожньо-транспортна пригода на трамвайній зупинці по вулиці Соборній у м. Вінниці.
Установлено, що водій вантажного автомобіля “DAF”, рухаючись по вул. Соборній у м. Вінниці, не вжив заходів до зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу перед трамваєм, який перебував на зупинці транспорту. Продовживши рух, він здійснив наїзд на пішохода, яка вийшла із трамваю. Внаслідок зіткнення молода жінка, загинула.
Обвинувачений очікує судового розгляду під ватрою.