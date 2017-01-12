Виновника смертельного ДТП будут судить в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении водителя грузового автомобиля, который совершил смертельное ДТП. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.
Так, 17 ноября 2016 года произошло дорожно-транспортное происшествие на трамвайной остановке по улице Соборной в г. Виннице.
Установлено, что водитель грузового автомобиля "DAF", двигаясь по ул. Соборной в г. Виннице, не принял мер к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства перед трамваем, который находился на остановке транспорта. Продолжив движение, он совершил наезд на пешехода, который вышел из трамвая. В результате столкновения молодая женщина, погибла.
Обвиняемый ожидает судебного разбирательства под стражей.