Винуватця ДТП, у якій загинув брат українського поета, засудили

Сьогодні, 6 квітня, суд м. Харкова визнав винним 36-річного водія у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Чоловіка засуджено до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода трапилася ввечері 27 грудня 2016 року на Салтівському шосе у м. Харкові. Водій "Toyota Prado", який знаходився у стані алкогольного сп'яніння, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем "ВАЗ 2102". Внаслідок аварії на місці події загинуло 8-місячне немовля. Її батьків, що знаходилися в автомобілі, госпіталізували з тілесними ушкодженнями у важкому стані до лікарні. Через день батько дитини - 38-річний мешканець Харківщини, від отриманих травм помер. Загиблий був братом українського поета Артема Полежаки.

Слід зазначити, що аварію водій скоїв, тікаючи з місця іншого ДТП. За кілька хвилин до того на окружній дорозі перед перехрестям з Салтівським шосе "Toyota Prado" зіткнулася з автомобілем "ВАЗ-2107", а потім в'їхала у "Volkswagen".

Водій автомобіля "ВАЗ-2107", 32-річний мешканець області, отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Водій повністю визнав свою провину.

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