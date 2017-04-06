Виновника ДТП, в котором погиб брат украинского поэта, осудили

Сегодня, 6 апреля, суд г. Харькова признал виновным 36-летнего водителя в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц. Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 27 декабря 2016 на Салтовском шоссе в г. Харькове. Водитель "Toyota Prado", который находился в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2102". В результате аварии на месте происшествия погиб 8-месячный младенец. Его родителей, находившихся в автомобиле, госпитализированы с телесными повреждениями в тяжелом состоянии в больницу. Через день отец ребенка - 38-летний житель Харьковской области, от полученных травм скончался. Погибший был братом украинского поэта Артема Полежаки.

Следует отметить, что аварию водитель совершил, убегая с места другого ДТП. За несколько минут до того на окружной дороге перед перекрестком с Салтовского шоссе "Toyota Prado" столкнулась с автомобилем "ВАЗ-2107", а затем въехала в "Volkswagen".

Водитель автомобиля "ВАЗ-2107", 32-летний житель области, получил телесные повреждения средней тяжести.

Водитель полностью признал свою вину.

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