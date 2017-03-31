Винуватця ДТП, у якій загинуло троє людей, засудили на п'ять років
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. На Рівненщині засудили 37-річного жителя м. Львів, винного у вчиненні смертельної дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинули троє людей. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Рівненської області.
Доведено, що обвинувачений, керуючи автомобілем “Рено-Мастер”, порушив правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ-217030, який належить Радивилівській районній державній адміністрації. За наслідками ДТП загинуло троє осіб та ще одній особі заподіяно тяжкі тілесні ушкодження. Усі потерпілі — працівники районної державної адміністрації.
Чоловіка визнано винною у вчиненні тяжкого злочину та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на п’ять років з позбавленням права керувати транспортним засобом терміном на три роки. Також за рішенням суду засуджений має сплати потерпілим матеріальну і моральну шкоду.
Чоловіка взято під варту у залі суду по закінченню судового засідання.
Як повідомляв УНН, з’явились подробиці львівської ДТП, в якій загинули двоє людей та ще десятеро постраждали.