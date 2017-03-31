Виновника ДТП, в котором погибли три человека, осудили на пять лет

Доказано, что обвиняемый, управляя автомобилем "Рено-Мастер", нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-217030, принадлежащий Радивиловский районной государственной администрации. По результатам ДТП погибли три человека и еще одному лицу были причинены тяжкие телесные повреждения. Все пострадавшие - работники районной государственной администрации.

Мужчину признали виновным в совершении тяжкого преступления и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с лишением права управлять транспортным средством сроком на три года. Также по решению суда осужденный должен уплатить пострадавшим материальный и моральный ущерб.

Мужчину взяли под стражу в зале суда после окончания судебного заседания.

Как сообщал УНН, появились подробности львовской ДТП, в котором погибли два человека и еще десять пострадали.