Виновника ДТП, в котором погибли три человека, осудили на пять лет
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Ровенской области осудили 37-летнего жителя г. Львов, виновного в совершении смертельной дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли три человека. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.
Доказано, что обвиняемый, управляя автомобилем "Рено-Мастер", нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-217030, принадлежащий Радивиловский районной государственной администрации. По результатам ДТП погибли три человека и еще одному лицу были причинены тяжкие телесные повреждения. Все пострадавшие - работники районной государственной администрации.
Мужчину признали виновным в совершении тяжкого преступления и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с лишением права управлять транспортным средством сроком на три года. Также по решению суда осужденный должен уплатить пострадавшим материальный и моральный ущерб.
Мужчину взяли под стражу в зале суда после окончания судебного заседания.
Как сообщал УНН, появились подробности львовской ДТП, в котором погибли два человека и еще десять пострадали.