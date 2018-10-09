Винний аукціон в Каліфорнії "допоможе" боротися з наслідками лісових пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Організаторам благодійного аукціону в Каліфорнії (округ Сонома) вдалося зібрати 5,7 млн доларів на благодійність, передає УНН з посиланням на Wine Spectator.
Аукціон проходив 22 вересня. Захід відвідали 350 любителів вина.
“За підсумками аукціону вдалося зібрати 5,7 млн доларів. Минулого року цей показник становив 5,2 млн доларів”, — йдеться в повідомленні.
Усі виручені кошти підуть на благодійність. Зокрема, мова йде про відновлення інфраструктури округу, який сильно постраждав через лісові пожежі (жовтень 2017 року).
“Лісові пожежі не тільки пошкодили виноградники округу, а й знищили понад 5,3 тис. будинків”, — пояснив почесний голова аукціону Джордж Хамель-молодший.
Як писав УНН, винний аукціон в США перерахував 15 млн дол. нужденним дітям.
Також нагадаємо, згідно з прогнозами експертів, за наступні п’ять років світовий ринок вина зросте на 130 млрд доларів.
В Україні тим часом винна галузь також демонструє позитивні тенденції розвитку: з’являються нові виробництва і поліпшується якість продукції.
“В Україні поступово розвиваються дрібні виробники вина, сортів винограду, і комбінацій купажів стає все більше. Українське вино дуже привабливе за ціною, і якість продукції поліпшується”, — зазначив директор з маркетингу компанії BTC Олексій Безуглий.