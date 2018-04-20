Винный аукцион в США перечислил 15 млн долл. нуждающимся детям

Мероприятие состоится в резиденции Гранд Бульвар (Residence Grand Boulevard).

Аукцион собирает деньги для местных благотворительных организаций уже 13 лет подряд. За все время удалось собрать и пожертвовать нуждающимся в помощи детям около 15 млн долл. США.

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Только в прошлом году для поддержки благотворительных организаций было направлено 2,7 млн долл. США.

Как сообщал УНН, украинцы не жалеют денег на табак и алкоголь. Траты наших соотечественников на эти товары рекордно выросли в первом квартале текущего года.

В среднем каждый украинец тратит на алкоголь около 600 грн в год.

Параллельно среди отечественных потребителей растет популярность вина.

Отметим, что в этом году цены на импортное вино для украинцев вырастут из-за неурожая винограда в Европе. Вина же нашего производства, согласно прогнозам экспертов, дорожать не должны.