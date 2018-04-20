Винний аукціон у США перерахував 15 млн дол. нужденним дітям
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. В американському місті Дестін в штаті Флорида 28 квітня відбудеться щорічний благодійний аукціон вин. Про це повідомляє місцеве телебачення WJHG-TV, передає УНН.
Захід відбудеться у резиденції Гранд Бульвар (Residence Grand Boulevard).
Аукціон збирає гроші для місцевих благодійних організацій вже 13 років поспіль. За весь час вдалося зібрати і пожертвувати дітям, які потребують допомоги, близько 15 млн дол. США.
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Лише торік для підтримки благодійних організацій було направлено 2,7 млн дол. США.
Як повідомляв УНН, українці не шкодують грошей на тютюн і алкоголь. Витрати наших співвітчизників на ці товари рекордно зросли в першому кварталі поточного року.
У середньому кожен українець витрачає на алкоголь близько 600 грн на рік.
Паралельно серед вітчизняних споживачів зростає популярність вина.
Відзначимо, що цього року ціни на імпортне вино для українців виростуть через неврожай винограду в Європі. Вина ж нашого виробництва, згідно з прогнозами експертів, дорожчати не повинні.