Винный аукцион в Калифорнии “поможет” бороться с последствиями лесных пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Организаторам благотворительного аукциона в Калифорнии (округ Сонома) удалось собрать 5,7 млн долларов на благотворительность, передает УНН со ссылкой на Wine Spectator.
Аукцион проходил 22 сентября. Мероприятие посетили 350 любителей вина.
“По итогам аукциона удалось собрать 5,7 млн долларов. В прошлом году данный показатель составил 5,2 млн долларов”, — говорится в сообщении.
Все вырученные средства пойдут на благотворительность. В частности, речь идет о восстановлении инфраструктуры округа, который сильно пострадал из-за лесных пожаров (октябрь 2017 года).
“Лесные пожары не только повредили виноградники округа, но и уничтожили более 5,3 тыс. домов”, — обьяснил почетный председатель аукциона Джордж Хамель-младший.
Как писал УНН, винный аукцион в США перечислил 15 млн долл. нуждающимся детям.
Также напомним, согласно прогнозам экспертов, за следующие пять лет мировой рынок вина вырастет на 130 млрд долларов.
В Украине тем временем винная отрасль также демонстрирует положительные тенденции развития: появляются новые производства и улучшается качество продукции.
“В Украине постепенно развиваются мелкие производители вина, сортов винограда и комбинаций купажей становится все больше. Украинское вино очень привлекательно по цене, и качество продукции улучшается”, — отметил директор по маркетингу компании BTC Алексей Безуглый.