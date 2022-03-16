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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 5925 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Вінниця під ранок потрапила під ракетний обстріл ворога, жертв немає - ОДА

Вінниця під ранок потрапила під ракетний обстріл ворога, жертв немає - ОДА

Київ • УНН

 • 100926 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Вінниця під ранок потрапила під ракетний обстріл ворога, є пошкоджений об'єкт, жертв і постраждалих немає. Про це повідомили голова Вінницької ОДА Сергій Борзов та Вінницький міський голова Сергій Моргунов у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Ця ніч у Вінниці була неспокійна. Тривога і ракетний обстріл... Пошкоджено об’єкт. Жертв нема. На місці працюють рятувальники", - повідомив Борзов.

Моргунов уточнив: "Близько 4-ої ранку вінничани відчули декілька вибухів. За інформацією надзвичайників, на щастя, постраждалих немає".

"Сьогодні дуже важливо, щоб під час повітряної тривоги вінничани перебували у безпечних місцях – у бомбосховищі, в коридорі за правилом "двох стін" або інших приміщеннях, які виконують роль укриття. Військові наголошують, що будь-яка інформація, фото та відео про удари, яка публікується в соцмережах чи внутрішніх чатах, - це наводка для ворога", - наголосив мер Вінниці.

Доповнення

Збройним Силам України вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України та, на окремих напрямках, перейти у контрнаступ.

Окупаційні війська продовжують нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселих районах українських міст.

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