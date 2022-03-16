Винница под утро попала под ракетный обстрел врага, жертв нет - ОГА

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"Эта ночь в Виннице была неспокойная. Тревога и ракетный обстрел... Поврежден объект. Жертв нет. На месте работают спасатели", - сообщил Борзов.

Моргунов уточнил: "Около 4 часов утра жители города почувствовали несколько взрывов. По информации чрезвычайников, к счастью, пострадавших нет".

"Сегодня очень важно, чтобы во время воздушной тревоги жители города находились в безопасных местах - в бомбоубежище, в коридоре по правилу "двух стен" или других помещениях, которые выполняют роль укрытия. Военные подчеркивают, что любая информация, фото и видео об ударах, которая публикуется в соцсетях или внутренних чатах, - это наводка для врага", - подчеркнул мэр Винницы.

Дополнение

Вооруженным Силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление.

Оккупационные войска продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.