Вінницькі рятувальники 15 разів за останню добу виїжджали на надзвичайні події
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 2 січня. УНН. Загалом за новорічну добу рятувальники 15 разів виїжджали на ліквідацію пожеж та інших надзвичайних подій. Ліквідовано 7 пожеж, врятовано 3-х осіб, у вогні загинула 1 людина, повідомили УНН-Центр у ГУ ДСНС у Вінницькій області.
Кілька подій регіону, що стались за добу з 31 грудня на 1 січня:
31 грудня о 23:36 бійцям 26-ДПРЧ м. Погребище надійшло повідомлення про те, що в с.Андрушівка горить надвірна споруда. Зайнявся сарай розміром 15 кв.м. Черговий караул о 00:25 пожежу локалізував, а о 00:33 ліквідував. За попередніми даними, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем власника домоволодіння.
31 грудня о 23:50 в Службу порятунку надійшло повідомлення про загорання в “колясочній” житлового будинку № 4 на вул. А.Первозванного в обласному центрі. На місце виклику за сигналом тривоги було направлено два відділення чергового караулу 1-ДПРЧ м.Вінниці (11 чоловік особового складу на 2-х одиницях техніки). На місці події бійці ДСНС відкрили вхідні двері приміщення, звідки йшов дим. З осередку пожежі рятувальники винесли на свіже повітря та передали лікарям швидкої медичної допомоги власника приміщення. Чоловік отримав опіки. Вогонь пошкодив диван, домашні речі та облицювання стін. Близько 00:03 пожежу було локалізовано, а об 00:04 — ліквідовано. Ймовірна причина виникнення пожежі — необережне поводження з вогнем.
1 січня о 03:54 рятувальникам 1-ДПРЧ надійшло повідомлення про загорання в житловому будинку № 48 на вул. Корнійчука у Вінниці. Бійці ДСНС, які оперативно прибули на місце, встановили, що з вікна першого поверху житлового будинку йде дим, а на другому поверсі потребують допомоги два мешканці. Черговий караул 1-ДПРЧ за допомогою трьохколінної драбини врятував з палаючої будівлі чоловіка, 1968 р.н., та жінку, 1970 р.н. Орієнтовна площа загорання складала 30 кв.м. Ланка газодимозахисників локалізувала пожежу о 04:17, а об 04:21 ліквідувала. Ймовірна причина надзвичайної події — необережне поводження громадян з вогнем.
1 січня о 06:00 літинським рятувальникам повідомили, що в приймальне відділення ЦРЛ було доставлено 30-річного жителя обласного центру. Під час святкування Нового року у заміському комплексі відпочинку у с. Селище Літинського району, громадянин запускав феєрверки та отримав проникаюче поранення лівого ока.
На даний час чоловіка направлено у Вінницьке обласне відділення офтальмології.