Винницкие спасатели 15 раз за последние сутки выезжали на чрезвычайные события
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 2 января. УНН. Всего за новогодние сутки спасатели 15 раз выезжали на ликвидацию пожаров и других чрезвычайных событий. Ликвидировано 7 пожаров, спасено 3-х человек, в огне погиб 1 человек, сообщили УНН-Центр в ГУ ГСЧС в Винницкой области.
Несколько событий региона, которые произошли за сутки с 31 декабря на 1 января:
31 декабря в 23:36 бойцам 26-ДПРЧ г. Погребище поступило сообщение о том, что в с.Андрушивка горит надворная постройка. Загорелся сарай размером 15 кв.м. Дежурный караул в 00:25 пожар локализовал, а в 00:33 ликвидировал. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем владельца домовладения.
31 декабря в 23:50 в службу спасения поступило сообщение о возгорании в "колясочной" жилого дома № 4 по ул. А.Первозванного в областном центре. На место вызова по сигналу тревоги были направлены два отделения дежурного караула 1-ДПРЧ Виннице (11 человек личного состава на 2-х единицах техники). На месте происшествия бойцы ГСЧС открыли входную дверь помещения, откуда шел дым. С очага пожара спасатели вынесли на свежий воздух и передали врачам скорой медицинской помощи владельца помещения. Мужчина получил ожоги. Огонь повредил диван, домашние вещи и облицовки стен. Около 00:03 пожар был локализован, а о 00:04 - ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
1 января в 3:54 спасателям 1-ДПРЧ поступило сообщение о возгорании в жилом доме № 48 на ул. Корнейчука в Виннице. Бойцы ГСЧС, которые оперативно прибыли на место, установили, что из окна первого этажа жилого дома идет дым, а на втором этаже нуждаются в помощи два жителя. Дежурный караул 1-ДПРЧ с помощью трехколенной лестницы спас из горящего здания мужчину, 1968 г.р., и женщину, 1970 г.р. Ориентировочная площадь возгорания составляла 30 кв.м. Звено газодымозащитников локализовало пожар в 4:17, а о 4:21 ликвидировало. Предполагаемая причина ЧП - неосторожное обращение граждан с огнем.
1 января в 06:00 Литинским спасателям сообщили, что в приемное отделение ЦРБ было доставлено 30-летнего жителя областного центра. Во время празднования Нового года в загородном комплексе отдыха в с. Селище Литинского района, гражданин запускал фейерверки и получил проникающее ранение левого глаза.
В настоящее время мужчины направлено в Винницкое областное отделение офтальмологии.