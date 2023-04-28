Вінницька облрада схвалила припинення договорів оренди землі та нерухомості УПЦ МП
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Вінницька обласна рада своїм рішенням припиняє договори оренди нерухомості та земельних ділянок з релігійними організаціями УПЦ в єдності з московським патріархатом, повідомили в облраді, пише УНН.
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"Своїм рішенням обласна рада припиняє договори оренди нерухомого майна, земельних ділянок та забороняє будь-яке користування майном (в т. ч. договори про спільну діяльність), що є спільною власністю територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької області, з релігійними організаціями УПЦ в єдності з московським патріархатом та іншими релігійними організаціями, афілійованими із центрами впливу релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться за межами України у державі, що здійснює військову агресію проти України", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Вказано, що на сесії депутати підтримали пропозицію звернутися до територіальних громад Вінницької області щодо припинення договорів оренди нерухомого майна, земельних ділянок та заборони користування майном, що є власністю територіальних громад із релігійними організаціями УПЦ у єдності з московським патріархатом.
Окрім цього, обласна рада рекомендувала Вінницькій ОВА провести інвентаризацію земельних ділянок та релігійних споруд, що перебувають у державній, комунальній та приватній власності та передані в користування релігійним організаціям УПЦ в єдності з московським патріархатом та іншим з керівними центрами у державі, що здійснює військову агресію проти України.
Вінницькі депутати також звернулися до Верховної Ради щодо "невідкладного розгляду проєктів законів, які остаточно на законодавчому рівні заборонять діяльність російської церкви в Україні". Це вже друге звернення обласної ради 8 скликання до центральних органів влади з цього питання. Перше було ухвалено 25 листопада 2022 року.
Доповнення
Кілька областей уже проголосували за заборону діяльності УПЦ МП, а також за позбавлення права користуватися земельними ділянками.
Активізувався процес після того, як під час одного з недільних богослужінь в Хмельницькому кафедральному соборі УПЦ МП стався конфлікт між чоловіком у військовій формі та священнослужителем храму. Священника, який побив військового у Хмельницькому, згодом оголосили в розшук.